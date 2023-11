Rody nadwarciańskie: Rodzina Kierocińskich z Sieradza. Dwa lewe buty Wojciecha ZDJĘCIA

Oddajmy głos seniorowi rodu Wojciechowi Kierocińskiemu (zmarł w roku 2021), przez wiele lat dyrektorowi zakładów "Terpol", który w 2014 roku opowiadał.

- Ojciec pracował w Wieluniu w tamtejszym Urzędzie Skarbowym. Jego rodzice Antonina z Głowinkowskich i Antoni mieszkali w Sokolnikach pod Wieluniem. Byli zamożną rodziną. Mieli wiatraki. Stanisław był jednym z ich siedmiorga dzieci. Jak już wspomniałem pracował w Urzędzie Skarbowym. Pewnego dnia jeden z pracowników podobnej instytucji w Sieradzu zachorował. Wysłano więc ojca na zastępstwo. W Sieradzu naczelnikiem był wtedy Antoni Potapski. To on wybudował gmach przy ulicy Rycerskiej, który dziś stoi pusty, a przez wiele lat miały tam siedzibę różne banki. Kiedy Antoni Potapski odchodził na emeryturę zaproponował mojemu ojcu, aby objął po nim kierownicze stanowisko. Ten się zgodził, a w1912 roku zawarł związek małżeński z Heleną Potapską, córką dawnego naczelnika.Młodzi zamieszkali w domu przy ulicy Targowej 2. Ten dom istnieje do dziś. Wróćmy jednak jeszcze do Wielunia. Jedna z sióstr ojca, Janina, do piątego roku życia nie mówiła. Kiedy wracała pielgrzymka z Częstochowy, wybiegła jej na powitanie, bo szła też jej matka. I wtedy wykrzyczała "Jezus Maria, mama idzie". Może to był jakiś znak, bo potem wstąpiła do zakonu. W Sosnowcu założyła Dom Karmelitanek Dzieciątka Jezus. W najtrudniejszych latach wojny opiekowała się dziećmi, miejscową ludnością. Nazwana została Matką Zagłębia. Kościół zaliczył ją w poczet błogosławionych. Żydzi zaś, bo w czasie wojny przechowywała ich wielu w klasztorze, zaliczyli w poczet "Sprawiedliwych wśród narodów świata". Będąc z żoną w Jerozolimie, widzieliśmy w instytucie Yad Vashem tabliczkę z jej nazwiskiem. Taką to miałem ciotkę. Wróćmy jednak do Sieradza, wybuchła pierwsza wojna. Urzędy ewakuowano w głąb carskiej Rosji. Rodzina trafiła do Smoleńska. W drodze, w Mińsku Mazowieckim, zmarł jeden z ich synów. Potem był Czernichów, Kijów.

Pod koniec pierwszej wojny światowej Kierocińscy wrócili do Sieradza, pan Stanisław został naczelnikiem Urzędu Skarbowego.