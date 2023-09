Sieradz zaraz po II wojnie. Budowa drukarni, spotkanie ZBOWID - UNIKALNE ZDJĘCIA

Ojciec skąpił opowieści o tamtym czasie, ale wiem, że ukrywali się w Bytomiu bodajże z tydzień - opowiadał nieżyjący już Andrzej Stępiński, syn Józefa. - Ukrywali ich mieszkańcy familoka. Kiedy do Bytomia weszli Rosjanie, oni wyszli z ukrycia. Gdzieś na przełomie stycznia i lutego 1945 roku ojciec wrócił do Sieradza. Wrócił sam, choć do obozu koncentracyjnego zabrany został ze swoim ojcem, a moim dziadkiem, także Józefem. Za co trafili do Auschwitz? Za ukrywanie w domu rodzinnym we wsi Próba, maszyn drukarskich. Niemcy nie dowiedzieliby się o tym, ale ktoś doniósł. Zostali aresztowani 8 kwietnia 1943 roku. Najpierw zabrano ich do więzienia w Sieradzu, potem siedzieli w więzieniu na Szterlinga w Łodzi, następnie w Poznaniu i końcu trafili do piekła, czyli do Auschwitz. Ojciec miał numer 123887. Jaki numer miał dziadek?Tego nie wiem. Wiem za to, że już w tym czasie ojciec należał do Batalionów Chłopskich oraz Armii Krajowej. Tak przynajmniej napisał w swoim życiorysie 16 września 1963 roku.