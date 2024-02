Studniówkowy sezon w powiecie sieradzkim zakończony. Zobacz jak kiedyś się bawiono. Archiwalne ZDJĘCIA

W ten weekend zakończył się studniówkowy sezon w powiecie sieradzkim. To dobra okazja, by powspominać zabawy maturzystów sprzed lat. Jaka była moda, co królowało na stołach? Zobaczcie zdjęcia sprzed lat, które przypomniał Urząd Miejski w Złoczewie. Ten zestaw archiwalnych fotografii uzupełniliśmy o zdjęcia z Narodowego Archiwum Cyfrowego i archiwum Polska Press. Zapraszamy do galerii artykułu.