Prasówka z całego tygodnia 23.06.2024 w Sieradzu. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Trwa akcja poszukiwawcza 21-latka, który w godzinach popołudniowych wszedł, w okolicach mostu kolejowego, do rzeki Warty i zniknął w jej nurtach. Na brzegu pozostawił koc i ubranie.W sobotę akcję poszukiwawczą zakończono około godziny 23. Akcja rozpocznie się ponownie w niedzielę o 9.

Ksiądz Przemysław Pilarski pochodzący z miejscowości Wola Dąbska koło Zadzimia (powiat poddębicki, gmina Zadzim) został koordynatorem do spraw mediów diecezji włocławskiej, do której należy większość parafii naszego regionu. Będzie także notariuszem kurii oraz korespondentem Katolickiej Agencji Informacyjnej. Zastąpił na tym stanowisku ks. Andrzeja Tomalaka. Oficjalne obejmie wspomniane funkcje 1 lipca.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Sieradzu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Po 59 latach posługi wśród kanadyjskiej Polonii do Polski powróciły siostry urszulanki Luiza Stachoń oraz Samuela Klimczak. Przebywają w sieradzkim klasztorze swojego zgromadzenia.

Rynek w Sieradzu pulsuje, szaleje, to znowu milczy. Kilkuset kibiców dopinguje Biało-Czerwonych w szaleńczym meczu z Austrią w Berlinie. Po 45 minutach było 1:1, a gola dla nas strzelił "Pistolero", czyli Krzysztof Piątek. W drugiej połowie na boisku pojawił się Robert Lewandowski, ale nic nie zdziałał. Malo tego, to Austria strzeliła gola z rzutu karnego i Polska przegrała mecz 1:3. Powiedzmy sobie szczerze, to dla naszej drużyny koniec marzeń o drugiej rundzie Euro.