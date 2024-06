Karta EKUZ. Warto wyrobić ją sobie w NFZ przed wakacjami i wiedzieć na jakich zasadach działa

Przed wakacjami warto wyrobić sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. To ułatwia otrzymanie pomocy medycznej za granicą.

Karta EKUZ do bezpłatnego leczenia za granicą

Przed wakacjami wielu mieszkańców Łódzkiego wyrabia w Narodowym Funduszu Zdrowia Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Ten wydawany bezpłatnie niebieski kawałek plastiku zabrany ze sobą pozwala w wielu krajach, głównie Unii Europejskiej, w razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia uzyskać pomoc medyczną na takich samych zasadach jak obywatel tego państwa. Jak co roku zainteresowanie kartami EKUZ w łódzkim NFZ wzrasta przed okresem urlopowym. - Wakacje rozpoczną się już w piątek, jeśli planujemy zagraniczny urlop, czy nawet krótki wypad np. w słowackie Tatry, czas sprawdzić, czy EKUZ jest ważna, a jeśli nie – wyrobić nową – zachęca Anna Leder, rzeczniczka prasowa łódzkiego oddziału NFZ. - Karta EKUZ od 20 lat towarzyszy nam na wakacjach lub podczas krótkich wyjazdów za granicę. Trzeba ją mieć ze sobą, bo dzięki niej w razie wypadku, urazu uprawnia do wszystkich świadczeń zdrowotnych za granicą, które będą niezbędne w twoim stanie zdrowia do końca pobytu w danym kraju – podkreśla.

Jadąc za granicę z kartą EKUZ w razie wypadku lub zachorowania możemy w przychodni lub w szpitalu pokazać kartę. Będziemy wtedy traktowani tak miejscowi i ubezpieczeni pacjenci. Nie musimy też martwić się o wysokość kosztów – dostaniemy taką pomoc, jaka jest w danej sytuacji potrzebna.

Karta EKUZ. W jakich krajach obowiązuje?

Trzeba jednak pamiętać, że mimo wielu zalet karta ma ograniczenia. Przede wszystkim obowiązuje jedynie w konkretnych krajach: państwach Unii Europejskiej, a także w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii, które należą do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), obowiązuje też w Wielkiej Brytanii. Nie jest honorowana na Wyspach Normandzkich, wyspie Man, w Monaco, San Marino ani też w Watykanie. Dodatkowo karta EKUZ może być wykorzystana w sytuacjach nagłych. Nie możemy za jej pomocą np. zaplanować sobie operacji lub pobytu w zagranicznym sanatorium.

Za jakie świadczenia możemy zapłacić nawet z kartą EKUZ?

Warto też pamiętać, że w pozostałych krajach będących poza Unią Europejską nie otrzymamy świadczeń w ramach EKUZ. Dlatego jadąc na wczasy do Egiptu, Turcji czy Tajlandii powinniśmy zakupić komercyjne ubezpieczenie zdrowotne we własnym zakresie.

Dodatkowo karta EKUZ uprawnia do opieki zdrowotnej na dokładnie takich samych zasadach, jakie dotyczą osób ubezpieczonych w państwie, do którego podróżujemy. To oznacza, że świadczenia, które w Polsce są w ramach ubezpieczenia w NFZ bezpłatne, mogą w niektórych krajach wiązać się z opłatami.

Dlatego jadąc na wakacje warto poznać zasady jakie obowiązują w kraju docelowym. Szczegółowy opis systemów zdrowotnych i ewentualnych opłat znajdziemy na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia (www. nfz.gov.pl.. Na przykład na Słowacji leczenie u lekarza pierwszego kontaktu, specjalisty lub w szpitalu jest bezpłatne, ale za nagłą wizytę stomatologiczną zapłacimy 2 euro, możemy też ponieść koszty materiałów. Tamtejsze ubezpieczenie zdrowotne nie obejmuje też ratownictwa górskiego. Jeśli do akcji ruszy tamtejsza górska służba ratownicza i nie mamy dodatkowego ubezpieczenia, zapłacimy sami. Mogą to być niemałe sumy.

Kartę zdecydowanie warto jednak wyrobić, bo jej brak oznaczać będzie konieczność wyłożenia pieniędzy za leczenie z własnej kieszeni i zwrócenie się później do NFZ o zwrot. W skrajnych przypadkach może to być kilkadziesiąt tysięcy złotych! Kartę EKUZ wyrobić można na trzy sposoby. Można ją otrzymać od ręki składając wniosek osobiście w łódzkim NFZ: w sali obsługi w Łodzi (ul. Targowa 35), w delegaturach w Sieradzu (ul. Jana Pawła II 3), Skierniewicach (ul. Jagiellońska 29) i w Piotrkowie Trybunalskim (ul. Armii Krajowej 15).Można też złożyć wniosek zdalnie przez Internetowe Konto Pacjenta, aplikację mojeIKP lub ePUAP. Taka karta przyjdzie pocztą, ale wydanie może trwać do pięciu, a latem nawet do kilkunastu dni.

Awaryjną opcją jest możliwość wygenerowania certyfikatu zastępującego kartę EKUZ w aplikacji mojeIKP. Można to zrobić nawet będąc za granicą. Taki certyfikat możemy okazać lub przesłać mejlem do placówki, która udzieliła nam pomocy. Jeśli byliśmy ubezpieczeni w NFZ może on być wystawiony nawet wstecznie. Czytaj więcej na stronie internetowej łódzkiego NFZ o zasadach leczenia za granica w różnych sytuacjach

