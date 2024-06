Kąpielisko w Warcie otwarte od soboty 22 czerwca. Korzystać z miejsca rekreacji można na wiele sposobów ZDJĘCIA

Nowy kompleks został otwarty w minionym roku. Przy ul. Tarnowskiego powstało miejsce rekreacji atrakcyjne nie tylko dla amatorów kąpieli.

- To miejsce gdzie jednocześnie można obcować z naturą, wypocząć oraz aktywnie spędzić czas indywidualnie lub z rodziną. Ten obiekt to nowy i z pewnością ważny punkt na mapie województwa łódzkiego. Obiekt, który warto odwiedzić, do czego bardzo zachęcamy! - podkreśla Urząd Miejski w Warcie.