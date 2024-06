Ul. Prosta w Sieradzu utwardzona. Ale są problemy. Mieszkańcy i działkowicze interweniują. Jak na ich postulaty odpowiada miasto? ZDJĘCIA

- Takiego pyłu jak teraz to nigdy nie było – dodaje jeden z mieszkańców ul. Prostej. - Kiedyś jak utwardzono drogę kawałkami starego asfaltu, to wszystko było w porządku.

- Problem w tym, że jest to materiał, który nie powinien być wysypany na drogi bez mieszania z jakimś lepiwem. To jest skała, gdy jej ostre drobiny dostają się do płuc, to dosłownie rwie w środku. Nawet z samochodu tego nie można zmyć. Strach pomyśleć, że oddychamy tym samym – skarży się jedna z działkowiczek. - Jestem uczulona na takie pyły i zwyczajnie się duszę. Nie można wyjść na zewnątrz, nie można usiąść i odpocząć. To jest coś innego niż zwykły pył czy kurz. A tu – wbrew pozorom jest bardzo duży ruch ze względu na dużą ilość działek.

- My jako działkowcy po prostu nie chcemy, aby sprawa była bagatelizowana, choćby przez to, że ulica to zaledwie kilka domów. Ulica Prosta to także 250 działek, jest więc wielu dojeżdżających, a w weekendy także gości, więc ruch jest duży, co powoduje ciągłe zapylenie. Ogrody działkowe powinny przecież spełniać funkcję prozdrowotną, a tej części ulicy obecnie można stan zdrowia tylko pogorszyć – dodaje Jacek Buda, członek zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych Konwalia, które są zlokalizowane przy ul. Prostej.

Interweniujący, by chociaż zminimalizować skutki problemowego dla nich utwardzenia drogi, apelują o ustawienie znaku ograniczenia prędkości do 30 km/h. Po to, by można było spowolnić ruch i ewentualnie egzekwować szybkość jazdy od przejeżdżających kierowców, którzy wzbijają tumany pyłu.