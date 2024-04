Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz w sieradzkiej brygadzie ZDJECIA

Na Portalu X napisał po wizycie: Najwyższa jakość indywidualnego wyposażenia żołnierza to jeden z priorytetów @MON_GOV_PL. Przez najbliższe dwa lata przeznaczymy na to blisko 2 miliardy zł. Akcesoria i sprzęt trafią między innymi do takich jednostek jak tu, w Sieradzu, do 15 Brygady Wsparcia Dowodzenia.

- Jesteśmy dziś tu w tak silnym gronie, bo serdecznie popieramy kandydaturę Michała Pabicha - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz na sieradzkim Rynku już po wizycie w jednostce. - Byliśmy w sieradzkiej brygadzie. Służy tam około 1500 osób, ale w planach mamy powiększenie tej jednostki, rozbudowę, inwestycje strategiczne dla 3000 żołnierzy. To podwojenie składu brygady. To też miejsce szkolenia dla Brygady Obrony Terytorialnej z Łodzi oraz innych jednostek z województwa łódzkiego i Garnizonu Warszawa, w skład której jednostka wchodzi. Garnizon Sieradz będzie się rozwijał. To kilka procent mieszkańców Sieradza więcej, bo dojdą rodziny żołnierzy. To będzie potężny pracodawca, największy w mieście, o ile już nie jest. Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem, będziemy inwestować w sprzęt, indywidualne wyposażenie żołnierzy. Nie będziemy zwijać jednostki, a podwajamy. Sieradzka brygada pełni bardzo ważną rolę w systemie obronnym kraju.