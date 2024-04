Geotermia Sieradz: Niebawem ruszy ponowny rozruch technologiczny ZDJĘCIA

- Budowa ciepłowni geotermalno-biomasowej została zakończona w grudniu minionego roku - mówi Witold Stefaniak, prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sieradzu. - Całość obiektu została oddana do użytkowania, niestety w związku z tym, że wymagane są różnego rodzaju pozwolenia i koncesje, które musimy uzyskać, musieliśmy zatrzymać pracę ciepłowni do czasu uzyskania wszelkich potrzebnych dokumentów. W tym momencie jesteśmy na ostatniej prostej. Mamy już koncesje na wydobycie wód geotermalnych. Mamy też pozwolenie na eksploatację zainstalowanych tutaj urządzeń oraz na wytwarzanie energii elektrycznej. Jesteśmy na ostatnim etapie uzyskania najważniejszej koncesji dla tego obiektu, czyli na wytwarzanie ciepła. Mamy zapewnienia z Urzędu Regulacji Energetyki, że wspominaną koncesję otrzymamy w najbliższych kilku dniach. We współpracy z wykonawcą będziemy przywracać do pracy całość instalacji.