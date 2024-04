Parafianie z Charłupi Małej pielgrzymują do Fatimy i Santiago de Compostela FOTO

Grupie przewodniczy ksiądz Sebastian Szkop, wikary z Kowala, a wcześniej posługujący w Sanktuarium Matki Bożej Księżnej Sieradzkiej, gdzie zaskarbił sobie sympatię wiernych.

- Jesteśmy w drodze do Fatimy, ale po drodze zwiedzimy Porto, Coimbrę, Lizbonę i udamy się dalej do Santiago de Compostela, gdzie spoczywa święty Jakub Większy, jeden z dwunastu apostołów, uczniów Jezusa Chrystusa - mówi kapłan. - Od średniowiecza jest to znany ośrodek kultu i cel pielgrzymek. Szlaki do Composteli, zwane Drogą świętego Jakuba.