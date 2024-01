Prasówka z całego tygodnia 21.01.2024 w Sieradzu. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Wieruszowscy policjanci zatrzymali trzech mężczyzn w wieku od 18 do 32 lat podejrzanych o kradzież z włamaniem do salonu kosmetycznego na terenie gminy Lututów. Łupem złodziei padły kosmetyki i sprzęt o wartości ponad 13 tys. zł. Zatrzymani to mieszkańcy powiatów sieradzkiego i ostrzeszowskiego. Grozi im do 10 lat więzienia.

W piątek startuje sezon studniówkowy w naszym regionie. Publikujemy zdjęcia zabawy w Liceum Medycznym z lat sześćdziesiątych. Autorem fotografii jest nieżyjący już Janusz Kałuziak. Zdjęcia użyczył natomiast jego brat Andrzej Kałuziak. Dziękujemy.