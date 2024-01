Opowieść o kościołach orientalnych w Powiatowej Bibliotece Publicznej ZDJĘCIA

Lekarz, Krzysztof Pietrych przybliżył zaś historię kościołów chrześcijańskich na wschodzie potocznie zwanym orientem. Mówił o tym, że była to historia burzliwa, pełna mistycyzmu i przemocy, ale również o tym jak wielki wpływ miało chrześcijaństwo na rozwój i kulturę Azji i Arabii.

- Historia Kościoła Nestoriańskiego lub Asyryjskiego jest nierozerwalnie związana z naszą historią – mówił Krzysztof Pietrych. – Wierzymy w tego samego Boga, mamy tych samych świętych, choć oczywiście są też równice.

Kościoły wschodnie są podzielone podobnie jak zachodnie, a wszystko przez często drobne różnice w tłumaczeniu świętych tekstów – uważa Krzysztof Pietrych. - Kościół Nestoriański na przykład podzielił się z powodu sporu o to, czy Maryja była Theotokos – Matką Boga, czy Christotokos – Matką Chrystusa. To do dziś nierozstrzygnięty spór teologiczny.

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, że kościoły wschodnie posługują się językiem aramejskim, czyli tym którego używał Jezus. Krzysztof Pietrych pokazał też związki z judaizmie, ale również zwyczaje przejęte z innych kultur.

Kolejna opowieść, tym razem o Kościele Syryjskim już 23 stycznia w sieradzkiej bibliotece (18.30).

Źródło: Powiatowa Biblioteka Publiczna