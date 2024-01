Oddział kardiologii inwazyjnej w Sieradzu otwarty! Jest najnowocześniejszy w Polsce ZDJĘCIA

- Od 15 stycznia wykonujemy tu, w sieradzkim szpitalu, usługi medyczne z zakresu kardiologii inwazyjnej - mówił na uroczystości otwarcia pracowni marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber. - Aby doszło do otwarcia oddziału wykonaliśmy szereg trudnych prac. Całkowicie przebudowano więc piętro szpitala. Były to trudne prace, a szpital w tym czasie normalnie funkcjonował. Możemy dziś śmiało powiedzieć, że zakupiliśmy dla tego oddziału jeden z najnowocześniejszych sprzętów w Europie, a na pewno najnowocześniejszy w Polsce. Zastanawiamy się jedynie, czy sprzęt porównać można do Mercedesa, czy Rolls- Royca.Myślę nawet, że ta druga marka lepiej oddaje rangę i znaczenie oddziału dla pacjentów nie tylko z okolic, ale i całego województwa. Zabezpieczyliśmy także odpowiedni personel medyczny i taki mamy. Do tej pory mieliśmy jeden taki ośrodek w tej części województwa, teraz są dwa. Jeden jest prywatnym w powiecie wieluńskim, a drugi szpitala wojewódzkiego. Zarząd województwa łódzkiego przeznaczył na ten cel 10 milionów złotych.