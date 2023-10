Prasówka tygodniowa z 15.10.2023 w Sieradzu. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Wszystkich Świętych już blisko. To czas, gdy wyjątkowo mocno wspominamy bliskich nam zmarłych. Zapraszamy na nostalgiczny spacer po cmentarzu w Warcie.

Pomagają kotom bezdomnym, porzuconym, niechcianym. Społecznicy ze Stowarzyszenia Mruczychata w Sieradzu starają się o wsparcie ich działań. W tym celu zorganizowali kiermasz charytatywny, ale to nie jedyna okazja, by podać im pomocną dłoń.

Szukasz jesiennego klimatu? Trudno o lepszy niż ten w rumuńskim Baile Herculane. W ramach naszego cyklu „Podróże dalsze i bliższe” zapraszamy do niezwykłego miejsca, w którym zatrzymał się czas.

Harcerska Herbatka z Parasolem odbyła się w Błaszkach. Była to 12. edycja biwaku urodzinowego organizowanego przez 44. Błaszkowską Drużynę Harcerską „Parasol". Była świetna zabawa.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Sieradzu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Dzień Edukacji Narodowej obchodzono w sieradzkich szkołach ponadpodstawowych. Była to okazja do podziękowań składanych na ręce nauczycieli.

Rozstrzygnięty został konkurs „Wierszem o Sieradzu", organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Sieradza. Celem konkursu było stworzenie krótkiego utworu literackiego promującego Sieradz, rozwijanie talentów literackich, inspirowanie dorosłych i dzieci do aktywności twórczej. Kto dostał nagrody?

Zbliżają się wybory parlamentarne 2023. Gdzie można będzie oddać głos w mieście Sieradz? Sprawdź, do którego obwodu jesteś przypisany. Prezentujemy także składy osobowe poszczególnych komisji. Szczegóły znajdziesz w galerii artykułu.

Zbliżają się wybory parlamentarne 2023. Gdzie można będzie oddać głos w gminie Wróblew? Sprawdź, do którego obwodu jesteś przypisany. Prezentujemy także składy osobowe poszczególnych komisji. Szczegóły znajdziesz w galerii artykułu.

Sieradzcy policjanci złożyli wizytę najmłodszym. Jak bezpiecznie poruszać się po drodze, jak ważne jest noszenie odblasków, jak uchronić się przed atakiem psa, a także wiele innych cennych rad na temat bezpieczeństwa otrzymały dzieci z Przedszkola Nr 2 i 5 w Sieradzu, które odwiedzili dzielnicowi. To kolejne spotkanie w ramach trwającej akcji „Świeć przykładem”.

Kampanię wyborczą do parlamentu podsumowali politycy PiS w Sieradzu. Konferencja odbyła się z udziałem kandydatów do Sejmu i Senatu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Spotkanie zorganizowano przed Teatrem Miejskim Sieradzkiego Centrum Kultury.

W czwartek, 12 października w Komendzie Powiatowej PSP w Wieluniu odbyła się uroczysta zbiórka z okazji wręczenia decyzji Komendanta Głównego PSP o włączeniu jednostek z terenu województwa łódzkiego do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele dziesięciu jednostek OSP z powiatów pajęczańskiego, sieradzkiego, kutnowskiego, wieruszowskiego, łaskiego oraz wieluńskiego

Zbliżają się wybory parlamentarne 2023. Gdzie można będzie oddać głos w wiejskiej gminie Sieradz? Sprawdź, do którego obwodu jesteś przypisany. Prezentujemy także składy osobowe poszczególnych komisji. Szczegóły znajdziesz w galerii artykułu.

Wszystkich Świętych 2023 już blisko. Jakie znicze kupić można pod tzw. starym cmentarzem w Sieradzu i w jakiej cenie? Wybór – co pokazuje przykład kwiaciarni KARLA - jest spory. Sprawdź.

Kolejni nieodpowiedzialni kierowcy zostali wyeliminowani z ruchu przez policję w powiecie sieradzkim. To 27-latek, który spowodował kolizję i odjechał z miejsca zdarzenia. Wsiadł za kierownicę fiata mając ponad 2 promile alkoholu w organizmie i łamiąc jednocześnie sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Kolejna osoba to 31-letnia kierująca motorowerem, która mając prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie straciła panowanie nad pojazdem i wjechała do rowu. Grożą im surowe konsekwencje prawne. - Kierowco bądź rozsądny! - apeluje policja.