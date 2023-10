Będzie nowoczesna i funkcjonalna hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sieradzu FOT

- Ta która jest przystaje do wymagań XXI wieku - mówi Paweł Osiewała. - Nowy obiekt, bo jego wymiary to ponad 40 na ponad 30 metrów. Rozmiarowo będzie więc większa niż te, które postawiliśmy przy szkole nr 4 i szkole nr 8. Dodam, że do końca 2026 roku zaplanowano również przebudowę bieżni, urządzeń lekkoatletycznych oraz boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 10oraz przebudowę i zadaszenie kortów tenisowych na terenie MOSiRu. Modernizacji doczeka się tam także hala sportowa wraz z zapleczem. Łączna przewidywana wartość tych inwestycji to 23 mln 350 tys. zł, przy dofinansowaniu zewnętrznym na poziomie 21 mln zł.