Pijani kierowcy zatrzymani przez policję w pow. sieradzkim. 27-latek spowodował kolizję i uciekł, 31-latka wylądowała w rowie

27-latka zatrzymano, gdy dyżurny policji został powiadomiony o zdarzeniu drogowym na Alei Grunwaldzkiej w Sieradzu. - Zgłaszający relacjonował, że ujął kierowcę, który uderzył w jego pojazd i odjechał – relacjonuje aspirant sztabowy Agnieszka Kulawiecka, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu. - Na ulicy Wnuka policjanci zastali poszkodowanego kierowcę audi. Wyjaśnił on, że kiedy jechał Aleją Grunwaldzką w kierunku ulicy Jana Pawła, w tył jego samochodu uderzył fiat. Zjechał na bok, oczekując, że kierowca fiata również zatrzyma swój samochód. Niestety ten ominął go i skręcił w kierunku galerii. Poszkodowany pojechał za nim i dogonił go na ulicy Wnuka zajeżdżając mu drogę. W międzyczasie o całym zdarzeniu powiadomiona została policja. Kierowca fiata prosił go, aby nie wzywał policji, a on pokryje szkodę. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce przejęli dalsze czynności. Ustalili dane kierowcy fiata i zbadali jego stan trzeźwości. Był to 27-letni mieszkaniec gminy Sieradz. Badanie alkomatem wskazało, że miał on w organizmie prawie 2 promile alkoholu. Okazało się również, że złamał on sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. 27-latek zaprzeczył, że uciekł z miejsca zdarzenia. Twierdził, że chciał tylko przejechać dalej i zatrzymać się w bezpiecznym miejscu, aby nie stwarzać zagrożenia w ruchu drogowym. Nieodpowiedzialny kierowca został zatrzymany i przewieziony do komendy. Noc spędził w policyjnej celi. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości i ucieczkę z miejsca zdarzenia. Odpowie on również za spowodowanie kolizji.