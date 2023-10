Stowarzyszenie Mruczychata w Sieradzu. Pomagają bezdomnym kotom. Możesz im pomóc ZDJĘCIA

Kiermasz charytatywny na rzecz kocich podopiecznych Stowarzyszenia Mruczychata odbył się w Galerii Dekada w Sieradzu. Na chętnych czekały wykonane własnoręcznie przez społeczników dary natury i rękodzieło oraz słodkości wykonane przez uczniów Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Sieradzu.

Anna Czyżak, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Mruczychata przytakuje, że kiermasz to także okazja, by pokazać się na zewnątrz i poszukać nowych sprzymierzeńców. - Postanowiliśmy zorganizować takie przedsięwzięcie również po to, żeby pokazać, że jesteśmy i działamy. Mamy nadzieję, że to pozwoli nam dalej skutecznie pomagać.