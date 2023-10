Wierszem o Sieradzu. Konkurs Towarzystwa Przyjaciół Sieradza rozstrzygnięty. Komu przyznano nagrody i wyróżnienia? ZDJĘCIA

Na konkurs – jak informuje Urząd Miasta Sieradza - przesłano 25 prac konkursowych w dwóch kategoriach: dzieci i młodzież do lat 18 oraz dorośli. Większość wierszy odwołuje się do znanych miejsc i postaci związanych z Sieradzem oraz jego historii.

- Wszystkie przesłane prace zasługują na podium. To co było charakterystyczne dla nich jest to, że odwołują się do przeszłości i starego miasta - podsumował Paweł Osiewała, prezydent miasta Sieradza.