Prasówka 8.10.2023 z całego tygodnia w Sieradzu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Sieradz, 8.10.2023. 1.10 - 7.10.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Wielki zjazd rodu Pertkiewiczów - Najstarszej i Największej Rodziny Sieradzkiej - odbył się po raz drugi w Sieradzu. W spotkaniu uczestniczyło blisko 70 przedstawicieli rodziny rozproszonej po całym regionie łódzkim i w kilku miejscach Polski. Była to okazja, do wspomnień, wspólnej zabawy i podziwiania imponującego drzewa genealogicznego przygotowanego przez inicjatora zlotu Przemysława Pertkiewicza.

To było prawdziwe szaleństwo! W 73 minucie Łotysz Andrejs Cigaņiks huknął potężnie spoza pola karnego i bramkarz Stali Mielec nie miał nic do powiedzenia - piłka wylądowała w siatce. Wynik meczu już się nie zmienił, widzewiacy trenera Daniela Myśliwca wygrali 1:0 (0:0). Było to ich czwarte w tym sezonie zwycięstwo na swoim stadionie.