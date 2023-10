Zawody strzeleckie klas mundurowych w 15 Sieradzkiej Brygadzie Wsparcia Dowodzenia FOTO

Były to eliminacje na szczeblu na szczeblu województwa łódzkiego do „Strzeleckich Mistrzostw Polski”, które odbędą się od 6 do 8 listopada w 10. Pułku Dowodzenia we Wrocławiu.

W zawodach uczestniczyły drużyny trzyosobowe ze szkół:

1. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim;

2. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach;

3. Liceum Ogólnokształcące im. Marii konopnickiej w Poddębicach;

4. Ogólnokształcące Liceum Katolickie w Sieradzu;

5. III Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli;

6. II Liceum Ogólnokształcące w Wieluniu;

7. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach;

8. Powiatowy Zespół Szkół w Warcie;

9. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze;

Strzelano na urządzeniu szkolno-treningowym „Śnieżnik” z karabinków kbs Beryl i karabinu maszynowego PK.