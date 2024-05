Przegląd prasy z Sieradza. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 9.05.2024

Sejmik Województwa Łódzkiego odbył pierwsze posiedzenie w kadencji 2024-2029. Samorządowcy powołali na przewodniczącą Sejmiku Małgorzatę Grabarczyk, po czym odroczono obrady do czwartku

Będący po służbie funkcjonariusz Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją sieradzkiej komendy zatrzymał 51- latka, który bez uprawnień kierował fiatem, mając prawie 3,3 promila alkoholu w organizmie. Grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka kara pieniężna.

W Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Sieradzu trwa egzamin maturalny z matematyki.Zdaje go 77 tegorocznych absolwentów oraz kilkoro absolwentów z lat poprzednich.W skali całego kraju do egzaminu maturalnego przystąpiło około 263 tysięcy absolwentów szkół ponadpodstawowych. Abiturienci zdają egzamin w Formule 2023 oraz w Formule 2015. Wyniki poznamy do 9 lipca.