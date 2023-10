Autobus Uśmiechu na linii Sieradz-Zduńska Wola. Akcja Fundacji Dr Clown. Została zorganizowana z okazji Światowego Dnia Uśmiechu ZDJĘCIA

Fundacja Dr Clown co dzień prowadzi unikalny program „terapii śmiechem” w szpitalach i placówkach specjalnych. Nie mogła więc przepuścić takiej okazji jak Światowy Dzień Uśmiechu, by zwrócić uwagę na jego niesamowitą moc. – Uśmiech poprawia nastrój, dodaje energii, sprawia, że lepiej się czujemy. Tego wyjątkowego dnia chcieliśmy, aby towarzyszył każdemu – podkreśla Katarzyna Kwapiszewska , koordynatorka oddziału Fundacji Dr Clown w Sieradzu.

O Fundacji Dr Clown

Fundacja Dr Clown od 1999 r. realizuje program terapii śmiechem w szpitalach, placówkach specjalnych, edukacyjnych i opiekuńczych. Doktorzy Clowni, wykorzystując dobroczynne właściwości uśmiechu, pomagają dzieciom zapomnieć o strachu i dodają siły w powrocie do zdrowia. Co roku wolontariusze Fundacji Dr Clown docierają do ok. 40 000 podopiecznych przebywających w szpitalach i różnego rodzaju placówkach w ponad 100 miastach w całej Polsce.