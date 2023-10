41-latka miała we krwi ponad 4 promile alkoholu i prowadziła samochód! Została zatrzymana!

- 3 października 2023 roku około godziny 18.30 kobieta jadąca ze swoim znajomym ulicą Aleją Grunwaldzką w Sieradzu zauważyła podejrzane zachowanie jadącego fiata - mówi asp. sztab. Agnieszka Kulawiecka, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu. - Pomimo zielonego światła na sygnalizatorze fiat nie ruszał. Pojechał dalej, dopiero po sygnałach ze strony innych kierowców. Za chwilę gwałtownie jednak wyhamował, prawie doprowadzając do uderzenia w tył jadacej przed ciężarówki. Coraz bardziej zaniepokoiło to świadków, dlatego postanowili zainterweniować. Na ulicy Jana Pawła w bezpieczny sposób zatrzymali się i oczekiwali, aż nadjedzie fiat. Udało im się zatrzymać kierującą fiatem. Kiedy podeszli do niej od razu wiedzieli, że jest pijana. Czuć było od niej silną woń alkoholu i mówiła bełkotliwie. Prosiła, aby nie wzywać policji, bo ona jedzie po dzieci. Na miejsce przyjechali policjanci, który ustalił tożsamość kierującej fiatem oraz sprawdzili jej stan trzeźwości. Była to 41-letni mieszkanka Sieradza. Alkomat wskazał, że miała ona w organizmie ponad cztery promile alkoholu. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów na minimum trzy lata oraz wysoka kara pieniężna.