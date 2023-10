"Stop dla hejtu" - inauguracja projektu w sieradzkiej "Czwórce" ZDJĘCIA

W spotkaniu udział wzięli ponadto przedstawiciele lokalnego samorządu, dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 4 oraz funkcjonariusze Powiatowej Komendy Policji w Sieradzu. Wszyscy zgromadzeni zgodnie wskazywali na skalę problemu z hejtem, cyberprzemocą, niską świadomość prawną uczniów i rodziców oraz konieczność podjęcia zdecydowanych kroków, aby przeciwdziałać tym zjawiskom. Projekt będzie realizowany w sieradzkich szkołach do końca tego roku.

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzone zostaną między innymi zajęcia dla uczniów sieradzkich szkół podstawowych wraz z przedstawicielami policji, specjalistą ds. cyberprzemocy oraz znanym z ekranów telewizyjnych prawnikiem w stanie spoczynku Anną Marią Wesołowską. Dodatkowo zorganizowane zostaną warsztaty teatralne oraz konkursy związane z tematyką projektu. Zakupione zostaną także gadżety z numerami telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży.

Adresatami projektu jest ok. 300 uczniów klas VI uczestniczących w warsztatach i konkursach oraz ok. 400 uczniów klas VII-VIII, ok. 300 rodziców uczniów sieradzkich szkół podstawowych i ok. 150 nauczycieli uczestniczących w spotkaniach autorskich z prawnikiem.