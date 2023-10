Prasówka 22.10.2023 z całego tygodnia w Sieradzu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Trwa 23. Pielgrzymka Druchów Strażaków wraz z rodzinami z terenu gminy Warta do Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa w Gościkowie-Paradyżu (województwo lubuskie, gmina Świebodzin). To jednocześnie Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni Powołań Kapłańskich.

Młode piłkarki trenujące w sekcji MOSiR Sieradz otrzymały nowe stroje. To inicjatywa Patrycja Balcerzak, piłkarski UKS SMS Łódź i byłej reprezentantki naszego kraju, która od dwóch lat organizuje w Sieradzu turniej Balcerzak Cup.

Rok 1990 w Sieradzu. Po raz pierwszy od tamtego czasu publikujemy audycję Telewizji Osiedlowej, której założycielem był zmarły niedawno Krzysztof Lisiecki. Wspólnie z nim podwaliny TVO tworzyli Andrzej Kostrzewski i Ryszard Pietrzak. Spikerami tych pierwszych audycji byli Agata Grzelak i nieżyjący już Marek Nieradko. Audycje zamierzamy publikować cyklicznie, a jest to możliwe dzięki współpracy z Sieradzkim Centrum Kultury kierowanym przez Romualda Erenca. Dziś część druga i audycja numer 3 z roku 1990.

Na terenie Elewatora Sieradz w Męckiej Woli trwa mozolna akcja co najmniej sześciu zastępów strażackich. Walczą oni z ogniem, który pojawił się w suszarni, w której znajduje się około 55 ton kukurydzy.

Straż Miejska w Sieradzu zainicjowała akcję "Noś odblaski". Jest ona skierowana do najmłodszych mieszkańców miasta.

W Sieradzu ma powstać Rada Seniorów. O pomyśle, podczas spotkania z dziennikarzami, mówił prezydent miasta Paweł Osiewała, a projekt uchwały Rady Miejskiej będzie wyłożony do wglądu przez mieszkańców i zarazem społecznych konsultacji co do jej zapisów.