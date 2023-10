Cmentarz Parafialny w Męce przed Wszystkimi Świętymi. I wszystko w sny odchodzi ... ZDJĘCIA

Po wejściu na teren nekropoli rzuca się w oczy kaplica z piaskowca. To kaplica rodziny Stawiskich, właścicieli dóbr Podłężyce. Spoczywają tam, między innymi, Stefan Stawiski, porucznik Wojska Polskiego, kawaler Krzyża Wojskowego, który zmarł w roku 1846. To także miejsce wiecznego spoczynku najbardziej znanego ze Stawiskich - Edmunda (zmarł w 1880), który bił się w Powstaniu Styczniowym. Edmunda uważać można za prekursora muzelanictwa w naszym regionie.

W skromnej, nierzucającej się w oczy mogile, spoczywa natomiast Szczepan Andrzejewski (zmarł w roku 1950), który ostatnie lata życia spędził w Woźnikach. Był za życia znanym i cenionym artystą malarzem. Miał Letnią Szkołę Malarstwa. To była pierwsza taka szkoła w naszym regionie. W listopadzie 1939 roku został aresztowany i wywieziony do Oświęcimia, był w Dachau. Przeżył wojnę. Pozostawił po sobie wiele prac, a niektóre z nich podziwiać można w Muzeum Okręgowym w Sieradzu.