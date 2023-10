Płonie suszarnia z ponad 50 tonami kukurydzy. Trwa mozolna akcja gaśnicza strażaków FOTO

- Akcja gaśnicza trwa i nie wiadomo kiedy zostanie zakończona - mówi st. kpt. Marcin Zwierzak, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu. - Akcja jest bardzo trudna, a to dlatego, że musimy dotrzeć do źródła ognia. Zastosowaliśmy pod nośnik hydrauliczny. Jeśli chodzi o przyczyny wybuchu ognia, to są w trakcie ustalania. Być może to awaria czujników temperatury? Na razie jednak za wcześnie mówić o przyczynach. Zanosi się natomiast na długą i trudną akcję. Zapewne dojadą kolejne jednostki, a na ta chwilę jest ich sześć.