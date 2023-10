Pierwszy sieradzki kalendarz na 2024 rok już jest. Zdobią go prace Cezarego Zbrojewskiego. Jak zdobyć wydawnictwo? ZDJĘCIA

Jak przypomina sieradzki artysta, jest to już kolejna edycja sieradzkiego kalendarza, który ozdobiły jego prace. Pierwszy ukazał się na przełomie 2016/17 roku, ale wydań było więcej niż wynika to z prostych wyliczeń, bo niektóre były podwójne lub w różnych formatach, a powstało też jedno specjalne na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sieradzu. Każdy opracowano we współpracy z sieradzkim zakładem fotograficznym Foto Ekspres, który zajmuje się stroną wydawniczą i dystrybucją. Wspólnym mianownikiem jest także tematyka. Wszystkie prace, które zdobią kartki kalendarza, łączą się z Sieradzem i okolicami.

Nie inaczej stało się z kalendarzem na 2024 rok. - Zapraszam wszystkich miłośników sieradzkich zaułków i klimatów – zachęca Cezary Zbrojewski.

Sieradzkie kalendarze na 2024 rok z pracami Cezarego Zbrojewskiego zostały wydane w nakładzie 110 sztuk. Są dostępne w zakładzie Foto Ekspres, który znajduje się w pawilonach przy al. Pokoju nr 5 w Sieradzu.