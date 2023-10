Brawo Patrycja Balcerzak! Dzięki niej piłkarki MOSiR mają nowe, piękne stroje! ZDJĘCIA

- Pomysł pojawił się ponad dwa lata temu podczas Świąt Bożego Narodzenia w rozmowie z bratem Patrykiem - mówi Patrycja Balcerzak. - Piłka nożna w Europie oraz na świecie dynamicznie się rozwija, co w szczególności widać po ostatnim mundialu kobiet czy też Mistrzostwach Europy w zeszłym roku. Grając w Niemczech, czy w Hiszpanii, a dzisiaj w Polsce widzę różnice między naszą ligą, a czołowymi ligami europejskimi. Dlatego też skupiam się na działaniach i inicjatywach lokalnych, bo siła kobiecej piłki to suma wielu małych oraz tych dużych przedsięwzięć.

Stroje zostały wykonane przez firmę byłego sternika sieradzkiego klubu siatkarskiego Witolda Marcinkowskiego i zakupione za pieniądze, które dzięki zawodnikom, rodzicom, trenerom i kibicom udało się zebrać podczas tegorocznej edycji Balcerzak Cup. Turniej po raz pierwszy został zorganizowany w 2022 roku Organizatorką zawodów jest sieradzanka Patrycja Balcerzak. To najlepsza piłkarka w historii naszego regionu. W reprezentacji Polski rozegrała prawie 80 spotkań. Sezon 2023-2024 r. to powrót do Polski. Patrycja Balcerzak gra w UKS SMS Łódź, gdzie również pełni rolę drugiego trenera, wcześniejszy rozegrała w lidze hiszpańskiej w Sporting de Huelva. Wcześniej trenowała w takich klubach, jak: SC Sand, Górnik Łęczna i Medyk Konin. Karierę rozpoczynała w Sieradzu.