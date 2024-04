15. Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia otworzyła koszary. Tłumy dzieci i młodzieży FOTO

- Chcemy młodzieży pokazać jak funkcjonuje jednostka, co mamy do zaoferowania, bo ciągle potrzebujemy młodych ludzi do służby - mówi płk Wojciech Daniłowski. - Mamy chętnych, ale brygada będzie się rozrastać i będziemy potrzebowali coraz więcej ludzi. Niech młodzież zobaczy od wewnątrz jak jak to wygląda, czym dysponujemy. Uważam, że od czasu do czasu taka inicjatywa jest pożyteczna, kiedy to otwieramy się, nie zamykamy i jesteśmy otwarci na młodzież, ludzi. Czekamy też na tych co tu służyli, mieszkańców regionu. Coś takiego robimy zresztą cyklicznie, bo to już się sprawdziło, choćby podczas święta brygady.