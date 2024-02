Michał Terka bedzie walczył o fotel prezydenta miasta Sieradza

- Jestem sieradzaninem, tutaj mieszkam, tutaj pracuję i tu jest moje serce - mówi kandydat na prezydenta Sieradza. - Jestem dumny, że udało mi się przyczynić do rozwoju naszej małej Ojczyzny, bo jestem przecież radnym powiatowym. Decyzja o starcie nie należała do łatwych,ale do startu zachęcili mnie też mieszkańcy Sieradza.

Chcemy, wspólnie z kandydatami do Rady Miasta z naszego komitetu wyborczego, budować silne centrum w Sieradzu. Chcemy łączyć, a nie dzielić - dość kłótni i swarów, idźmy wspólnie do przodu.