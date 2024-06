III liga na finiszu. GKS Bełchatów pokonał Legię II, porażki Lechii i Warty ZDJĘCIA

Fatalnie wypadło zakończenie sezonu w Sieradzu oraz Tomaszowie Mazowieckim. Warta przegrała z broniącą się przed spadkiem Mławianką Mława 0:2 (0:0). Było też pożegnalne spotkanie bramkarza Kamila Miazka, który w nowym sezonie będzie grał w Starze Starachowice, który zajął trzecie miejsce w grupie czwartej III ligi. Trenerem tego zespołu jest od niedawna doskonale w naszym regionie znany Przemysław Cecherz. Z kolei Lechia Tomaszów Mazowiecki zebrała potężne baty od Olimpii Zambrów. Goście wygrali aż 5:0 (2:0), ale nic im to nie dało, bo wylądowali w IV lidze. W roku 2017 Olimpia rywalizowała jeszcze o drugoligowe punkty. III liga (grupa 1.) 34. kolejka: Lechia Tomaszów Mazowiecki - Olimpia Zambrów 0:5 (0:2). 0:1 - Arkadiusz Drapasa (12), 0:2 - Patryk Malinowski(23, rzut karny), 0:3 - Patryk Malinowski (60, rzut karny), 0:4 - Patryk Malinowski (80, rzut karny), 0:5 - Rafał Parobczyk (84). GKSBełchatów - Legia II Warszaawa 3:2 (2:1). 0:1 - Michał Kucharczyk(7), 1:1 - Łukasz Wroński (26), 2:1 - Bartłomiej Bartosiak (45+2, rzut karny), 3:1 - Mikołaj Grzelak (55, rzut karny), 3:2 - Mateusz Możdżeń (58). Jagiellonia IIBiałystok - Pelikan Łowicz 2:1 (1:1). 1:0 - Dawid Polkowski (4), 1:1 - Maksymilian Czeczko (36), 2;1 - Eryk Kozłowski (59).. Warta Sieradz - Mławianka Mława 0:2 (0:0). 0:1 - Kacper Zielski(58), 0:2 - Mateusz Markowski (86). Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Unia Skierniewice 3:0 (2:0). 1:0 - Jakub Lis (2), 2:0 - Jakub Lis (44), 3:0 - Kamil Odolak (63). Victoria Sulejówek - Świt Nowy Dwór Mazowiecki 2:3 (0:1). 0:1 - Patryk Kamiński (45+2), 0:2 - Maciej Jaroszewski (53), 1:2 - 1:2 - Bartosz Jankowski (61), 2:2 - Kamil Wiśniewski (79), 2:3 - Jan Dźwigała (90+2). Legionovia Legionowo - Broń Radom 2:2 (2:0). 1:0 - Piotr Sonnenberg (4), 2:0 - Donatas Nakrośius (24), 2:1 - Marcin Szymczak (54), 2:2 - Marcin Szymczak (86, rzut karny). GKSWikielec - Concordia Elbląg 7:0 (2:0). ŁKS 1926 Łomża - Pilica Białobrzego 3:0 (2:0).

Klasyfikacja skutecznych: 1. Kamil Sabiłło (Unia Skierniewice) - 26, 2. Bartosz Snopczyński (Lechia Tomaszów) - 24, 3. Kamil Odolak (Pogoń Grodzisk Mazowiecki) -22.

Awans i spadki: Do II ligi awansowała Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Pozostali beniaminkowie to: Świt Skolwin-Szczecin (grupa II), Rekord Bielsko-Biała (grupa III) oraz Wieczysta Kraków (grupa IV). Do IV ligi spadły Pilica Białobrzegi, Legionovia Legionowo, Concordia Elbląg oraz Olimpia Zambrów.

Jeśli chodzi o beniaminków grupy pierwszej III ligi, to w Betcris IV lidze bedzie nim Sokół Aleksandrów lub Widzew II Łódź. Do końca sezonu jeszcze trzy kolejki. Na dwie kolejki przed końcem rywalizacji w IV lidze mazowieckiej lideruje Wisła II Płock (77 punktów), przed Ząbkovią Ząbki (73). W IVlidze podlaskiej na jedną kolejkę przed końcem sezonu o włos od awansu są Wigry Suwałki które jeszcze w roku 2020 grały w I lidze. Polonia Lidzbark Warmiński została z kolei mistrzem IVligi warmińsko-mazurskiej.

1. Pogoń Grodzisk Mazow.34 76 106-32

2. Unia Skierniewice346578-46

3. Legia IIWarszawa346570-40

4. GKSBełchatów345658-49

5. Świt Nowy Dwór Mazow.345670-52

6. Lechia Tomaszów Mazow.345366-54

7. Pelikan Łowicz345252-40

8. Broń Radom344839-43

9. ŁKS 1926 Łomża344852-51

10. Warta Sieradz344443-48

11. GKSWikielec344337-46

12. Mławianka Mława344243-50

13. Jagiellonia IIBiałystok344248-58

14. Victoria Sulejówek344141-48

15. Olimpia Zambrów344052-48

16. Concordia Elbląg343037-98

17. Legionovia Legionowo342741-71

18. Pilica Białobrzegi341930-89