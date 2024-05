IV liga: Mistrzem Sokół Aleksandrów lub Widzew II. Kutno wygrywa w Radomsku

Coraz blizej mistrzostwa i co za tym idzie awansu do grupy pierwszej III ligi Sokół Aleksandrów. W sobotę drużyna prowadzona przez trenera Radosława Koźlika wygrała w Łodzi z ŁKSIII (trener Mariusz Zasada) 5:1, choć do przerwy to gospodarze prowadzili 1:0. To 11 ligowe zwycięstwo aleksandrowian w rundzie wiosennej.

Widzew II trenera Michała Czaplarskiego także zgarnął komplet punktów wygrywając w Brzezinach ze Startem (trener Przemysław Gibała 2:0 (2:0). Z marzeniami o III lidze żegna się RKSRadomsko, prowadzony przez trenera SławomiraMajaka, który przegrał sensacyjnie u siebie z KSKutno (trener Paweł Ślęzak) 0:1 (0:0). ą

Betcris iv liga

28. kolejka. Omega Kleszczów - MKP-Boruta Zgierz 0:3 (0:2). 0:1 - Damian Szczepański (13), 0:2 - Karol Chmielewski (24), 0:3 - Joachim Pabjańczyk (86).

ŁKS III Łódź - Sokół Aleksandrów 1:5 (1:0). 1:0 - Wiktor Czerwiński (16), 1:1 - Jardel Muniz Cruz (50), 1:2 - Ołeksij Najdyszak (58), 1:3 - Michał Wolinowski (68), 1:4 - Ołeksij Najdyszak (78, rzut karny), 1:5 -Adam Król (89).

Zryw Wygoda - Skalnik Sulejów 4:1 (2:1). 1:0 - Radosław Kuciński(1), 1:1 - Eryk Wiśniewski (9), 2:1 - Bartłomiej Wojciechowski (28), 3:1 - Krystian Białas (60), 4:1 - Krystian Białas (90+3).

W 80 minucie Krystian Białas (Zryw) nie trafił w bramkę z rzutu karnego. Skalnik prowadzony od niedawna przez Wojciecha Robaszka (były trener ŁKS Łódź) ma niewielkie szanse na uniknięcie spadku do klasy okręgowej.

Start Brzeziny - Widzew II Łódź 0:2 (0:2). 0:1 - Daniel Chwałowski (17), 0:2 - Daniel Mąka (23, rzut karny).

Warta Działoszyn - Orkan Buczek 1:5 (0:1). 0:1 - Hubert Berłowski (7, rzut karny), 0:2 - Kacper Konstańczuk (54), 0:3 - Michał Lewandowski (58), 0:4 - Norbert Dregier (65), 0:5 - Łukasz Bocian (75), 1:5 - Tobiasz Krawczyk (89).

Zjednoczeni Stryków - AKSSMS Łódź 3:2 (1:2). 0:1 - Michał Orzechowski (21), 1:1 - Jakub Gawrych (33), 1:2 - Łukasz Włodarczyk (39), 2:2 - Marcin Zimoń (61), 3:2 - Patryk Miarka (85).

RKSRadomsko - KSKutno 0:1 (0:0). 0:1 - Marcin Kacela (82).

Szczerbiec Wolbórz - Polonia Piotrków Trybunalski 1:3 (1:2). 0:1 -Mateusz Jakubiak (8), 0:2 - Mateusz Jakubiak (12), 1:2 - samobójczy (14), 1:3 - samobójczy (90+4).

Ceramika Opoczno - Włókniarz Zelów 1:1 (1:0). 1:0 - Adam Banasiak (10), 1:1 - Bartłomiej Rygała (73).