Balcerzak Cup w Sieradzu dla 16 drużyn juniorskich z województwa łódzkiego ZDJĘCIA

Pomysłodawczynią zawodów i jednocześnie głównym organizatorem jest sieradzanka Patrycja Balcerzak, grająca asystentka trenera UKS SMS Łódź, była reprezentantka Polski, zawodniczka SC Sand (Niemcy) oraz Sportingu de Huelva (Hiszpania).

- W tym roku w turnieju wystartuje 16 drużyn - mówi Patrycja Balcerzak. - W niedzielę na płycie głównej MOSiR rywalizować będą chłopcy z roczników 2013, 2014 i młodsi, a dziewczynki 2012, 2011 i młodsze. Będą to zespoły z Sieradza. Z kolei na płycie sztucznej, a potem na głównej, grać będą drużyny dziewcząt z województwa łódzkiego w wieku 12-13 lat. Turniej o godzinie 8.30 rozpocznie prezydent Sieradza Paweł Osiewala oraz dyrektor MOSiR Piotr Iszczek o godzinie 8.30. O 9 pierwsze mecze. Zawody potrwają do około godziny 15. Dla wszystkich uczestników mamy darmowy grill oraz przekąski, owoce, wodę, napoje i soki. Dodatkową atrakcją będą sportowe animacje oraz malowanie buziek. Podczas turnieju będzie przeprowadzona także zbiórka pieniędzy na szczytny cel. Gorąco zachęcam do przyjścia na stadion, będzie ciekawie i emocjonująco.