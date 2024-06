„Konar” odchodzi ze Skry Bełchatów. Dołączył Mateusz Nykiel z reprezentacji Słowenii

Do wspomnianego sztabu dołączył Mateusz Nykiel, który wspólnie z Gheorge Cretu pracuje z seniorską reprezentacją Słowenii, biorąca udział w Lidze Narodów, której jest analitykiem. Wszystko wskazuje, że pojedzie z nią do Paryża, aby walczyć o medal olimpijski. Słowenia do igrzysk powinna awansować ze względu na wysoką pozycję w rankingu światowym.Warto dodać, że Mateusz Nykiel ma bogate doświadczenie w pracy z reprezentacjami narodowymi. Podczas mistrzostw świata w 2018 roku pełnił funkcję statystyka reprezentacji Australii. Rok później, wraz z kadrą Polski zdobył srebrny medal na Uniwersjadzie. W 2022 roku dołączył do sztabu szkoleniowego reprezentacji Kanady podczas mistrzostw świata, a w 2023 związał się z kierowaną przez Gheorghe Cretu, kadrą Słowenii, gdzie był odpowiedzialny za analizę rywali. Ze Słowenią wywalczył srebrny medal mistrzostw Europy. Warto dodać, że pracował także Indykpolu AZS Olsztyn oraz juniorami Jastrzębskiego Węgla, świętując z nimi mistrzostwo naszego kraju.

Są też rozstania. Z Bełchatowem żegna się bowiem, po sezonie gry, Dawid Konarski, który zapisał na swoim koncie 29 meczów o punkty Plus Ligi. Zdobył w nich 488 punktów. W klasyfikacji najlepiej punktujących zajął dziewiąte miejsce.