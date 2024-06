III liga: Wyniki wszystkich meczów przedostatniej kolejki sezonu

Tym razem podopieczni trenera Kamila Sochy pokonali Lechię Tomaszów Mazowiecki 2:1 (1:0). Dzięki wygranej utrzymali drugie miejsce w tabeli, ale pobili też rekord punktowy w historii występów w skierniewickich klubów III lidze - mają na koncie 65 „oczek”, a przecież to nie musi być koniec. Jedną z bramek zdobył Kamil Sabiłło, który ma na koncie 26 trafień i otwiera klasyfikację skutecznych grupy pierwszej III ligi. Utrzymanie na tym szczeblu rywalizacji zapewniła sobie Warta Sieradz, która pokonała na wyjeździe Concordię Elbląg 3:0 (2:0).

34. kolejka (ostatnia w sezonie). Środa (5 czerwca): Legionovia Legionowo - Broń Radom (godzina 18). Sobota (8 czerwca): Lechia Tomaszów Mazowiecki - Olimpia Zambrów (17), GKSBełchatów - Legia II Warszawa (17), Jagiellonia IIBiałystok - Pelikan Łowicz (17), Wikielec - Concordia Elbląg (17), Warta Sieradz - Mławianka Mława (17), Victoria Sulejów - Świt Nowy Dwór Mazowiecki (17), ŁKS Łomża - Pilica Białobrzegi (17), Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Unia Skierniewice (17).

Awans i spadki: Do II ligi awansują jedynie mistrzowie czterech grup III ligi. Promocję zapewniła już sobie Pogoń Grodzisk Mazowiecki oraz Świt Skolwin-Szczecin (mistrz grupy drugiej) oraz Wieczysta Kraków. Ten zespół został z kolei mistrzem grupy czwartej.

Do IV ligi spadną cztery zespoły. Miały trzy, ale będzie jeden więcej, bo z II ligą pożegnał się stomil Olsztyn. To drużyna z okręgu warmińsko-mazurskiego, który tworzy wspólnie z okręgami łódzkim, mazowieckim i podlaskim grupę pierwszą III ligi.

1. Pogoń Grodzisk Mazow.3373103-32

2. Unia Skierniewice336578-43

3. Legia IIWarszawa336568-37

4. GKSBełchatów335355-47

5. Świt Nowy Dwór Mazow.335367-50

6. Lechia Tomaszów Mazow.335366-49

7. Pelikan Łowicz335251-38

8. Broń Radom334737-41

9. ŁKS 1926 Łomża334549-51

10. Warta Sieradz334443-46

11. Victoria Sulejówek334139-45

12. GKSWikielec334030-46

13. Mławianka Mława333941-50

14. Jagiellonia II Białystok333946-57

15. Olimpia Zambrów333747-48

16. Concordia Elbląg333037-91

17. Legionovia Legionowo332639-69

18. Pilica Białobrzegi331930-86