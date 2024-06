Tak, tak, tak! Warta pokonała Concordię 3:0 i utrzymała się w III lidze. Ważny będzie wtorek!

Concordia Elbląg - Warta Sieradz 0:3 (0:2)

Bramki:

0:1 - Bartłomiej Kręcichwost (12)

0:2 - Abdul Oyedele (40, głową)

0:3 - Bartłomiej Kręcichowst (80)

Sieradzanie mają 44 punkty i zajmują 10 miejsce w tabeli. Mistrzem grupy pierwszej III ligi została już wcześniej Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Do IV ligi spadły Pilica Białobrzegi, Legionovia Legionowo oraz Concordia Elbląg. Czwartego spadkowicza poznamy za tydzień. Na razie jest nim Olimpia Zambrów.

W najbliższą sobotę (8 czerwca) sieradzanie zmierzą się na stadionie MOSiR z Mławianką Mława (17). To będzie ostatni mecz sezonu.

Zanim dojdzie do tego spotkania w najbliższy wtorek (4 czerwca) czeka nas w sali obrad Urzędu Miejskiego zebranie sprawozdawcze klubu (18). Jak dowiadujemy się nieoficjalnie może dojść podczas niego do prawdziwego trzęsienia ziemi jeśli chodzi o zarząd klubu. Zachęcamy sympatyków do przyjścia.