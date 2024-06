Betcris IV liga: Orkan Buczek powstrzymał Widzew II. Sokół Aleksandrów bliżej awansu

Wydarzeniem był remis w meczu Orkana Buczek z Widzewem II Łódź 3:3 (1:1). Spotkanie rozegrano na boisku w Kolonii Łobudzice. Starta punktów przez zespół trenera MichałCzaplarskiego oznaczać może dla widzewiaków pożegnanie z awansem do grupy pierwszej III ligi. Swoją drogą trener Marcin Węglewski odmienił oblicze zespołu z Buczku. Po ostatnich niepowodzeniach szkoleniowych odnalazł tu swoje miejsce. Tak naprawdę popularnemu „Węglowi” potrzebny jest Orkan, natomiast zespołowi z Buczku taki właśnie trener. Potknięcie łodzian wykorzystał Sokół Aleksandrów, który wiosną jest nie do zatrzymania, wygrał bowiem wszystkie mecze. Tym razem pokonał MKP-Borutę Zgierz 3:0 (1:0) i jest o włos od powrotu do III ligi, z którą pożegnał się w 2022 roku. Do awansu brakuje Sokołowi punktu. ą

Betcris IV liga

31. kolejka. Skalnik Sulejów - Szczerbiec Wolbórz 3:1 (1:0). 1:0 - Jakub Szlaski (1), 2:0 - Mateusz Śliwka (46), 3:0 - Jakub Szlaski (60, rzut karny), 3:1 - Kamil Szulc (90+2, rzut karny).

Orkan Buczek - Widzew II Łódź 3:3 (1:1). 0:1 - samobójczy (21), 1:1 - Hubert Berłowski (35, rzut karny), 1:2 - Wiktor Preuss (53), 1:3 - Wiktor Preuss (63), 2:3 - Grzegorz Kowalski (68, głową), 3:3 - Norbert Dregier (87).

Warto dodać, że strzelec trzeciego gola dla Orkana Norbert Dregier, to zawodnik Widzewa, ale tego futsalowego, który występuje w ekstraklasie.

Włókniarz Zelów - ŁKS III Łódź 1:4 (1:0). 1:0 - Szymon Rosiak (30), 1:1 -Kacper Popławski (62), 1:2 - Kacper Miązek (74), 1:3 - Mikołaj Kwieciński (81), 1:4 - Kacper Popławski (89).

Polonia Piotrków Trybunalski - Start Brzeziny 3:3 (3:0). 1:0 - Kacper Piotrowski (20), 2:0 - Kacper Piotrowski (23), 3:0 - Kacper Piotrowski (43), 3:1 - Bartłomiej Szadkowski (53), 3:2 - Patryk Tuliński (80), 3:3 - Damian Knera (84).

KSKutno - Zjednoczeni Stryków 1:0 (1:0). 1:0 - Bartłomiej Tomczak (25).

Sokół Aleksandrów - MKP-Boruta Zgierz 3:0 (1:0). 1:0 - Michał Wolinowski (19), 2:0 - samobójczy (88), 3:0 - Adam Król (90+2).

Zryw Wygoda - Omega Kleszczów 3:3 (1:0). 1:0 - Radosław Kuciński (17), 2:0 - Pablo Royo (75), 3:0 - Igor Tomaszewski(80), 3:1 -Bartłomiej Trzeboński (82), 3:2 - Mateusz Miarka (86), 3:3 - Bartłomiej Trzeboński (90+2).

AKSSMS Łódź - Warta Działoszyn 4:1 (2:1). 0:1 - Michał Piróg (9), 1:1 - Dawid Telestak (25), 2:1 - Szymon Kołosowski (35), 3:1 - Łukasz Włodarczyk (49), 4:1 - Michał Wrzesiński (70, rzut karny).

RKSRadomsko - Ceramika Opoczno 1:1 (0:0). 0:1 - Wojciech Wiktorowicz (64), 1:1 - Maciej Kłodos (86).