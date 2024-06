Dzień Dziecka Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie na sportowo ZDJĘCIA

Na wstępie szkolna grupa wokalna zaprezentowała piosenkę sportową, która śpiewająco wprowadziła zebranych w atmosferę radości z pobytu na świeżym powietrzu.

- Potem przeszliśmy do konkurencji biegowych dostosowanych do każdej grupy wiekowej i sprawnościowej - mówi Robert Trojszczak. - Kolejnym wyzwaniem była sztafeta mieszana, na różnych dystansach biegowych. Po krótkiej przerwie przeznaczonej na poczęstunek i regenerację, przystąpiliśmy do dalszych wyzwań sportowych. Na młodych sportowców czekały więc tory przeszkód i zadania koordynacyjne z piłkami, a zwieńczeniem zmagań sportowych był mecz piłki nożnej, w którym uczniowie zmierzyli się z nauczycielami.

Dla osób, które nie mogły aktywnie uczestniczyć w zabawach sportowych, czekała niespodzianka w postaci „Mobilnego salonu piękności”, w którym pracowały wolontariuszki z Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu pod opieką Moniki Plewińskiej.