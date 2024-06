Betcris IV liga: Zwycięstwa Sokoła Aleksandrów i Widzewa II Łódź

31. kolejka. Czwartek (6 czerwca): Skalnik Sulejów - Szczerbiec Wolbórz (18). Sobota (8 czerwca): Zryw Wygoda - Omega Kleszczów (16), Radomsko - Ceramika Opoczno (17), Kutno - Zjednoczeni Stryków (15), Włókniarz Zelów - ŁKS III Łódź (17), AKSSMS Łódź - Warta Działoszyn (16), Polonia Piotrków Trybunalski - Start Brzeziny (17), Sokół Aleksandrów - MKP-Boruta Zgierz (15). Niedziela (9 czerwca): Orkan Buczek - Widzew II Łódź (16).

Klasyfikacja skutecznych: 1. Krystian Białas (Zryw) - 23 gole, 2. Ołeksij Najdyszak (Sokół) - 22, 3. Patryk Pietrasiak (AKS SMS) - 20.

Awans i spadki: Do grupy pierwszej III ligi awansuje jedynie mistrz. Do Klasy Okręgowej Kipsta spadną bezpośrednio trzy najsłabsze drużyny, ale jeśli z grupą pierwszą III ligi pożegna się jakiś zespół z województwa łódzkiego, to wówczas w niższej klasie rozgrywkowej wyląduje więcej drużyny.

1. Sokół Aleksandrów307476-23

2. Widzew II Łódź307094-22

3. RKSRadomsko306063-26

4. Polonia Piotrków Tryb.305464-47

5. AKSSMS Łódź305168-45

6. Ceramika Opoczno305053-43

7. Orkan Buczek304357-47

8. KSKutno304349-45

9. Zjednoczeni Stryków304258-56

10. Omega Kleszczów304037-51

11. Zryw Wygoda304062-61

12. ŁKS III Łódź303861-66

13. Start Brzeziny303740-46

14. Warta Działoszyn303554-81

15. MKP-Boruta Zgierz303241-56

16. Skalnik Sulejów302838-60

17. Szczerbiec Wolbórz302026-81

18. Włókniarz Zelów301018-103