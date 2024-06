Weekendowe szaleństwa motocyklistów z "Sieradzan" - były Biernacice i Turek ZDJĘCIA

- Najpierw był Park Dworski Biernacice - mówi Jacek "Blacha" Mikołajczyk. - Pierwsza pisana wzmianka o wsi pochodzi z 1392 roku. W XV wieku była to własność Pomianów z Niewiesza, którzy przyjęli nazwisko Biernackich. Najbardziej znanym przedstawicielem tego rodu był Jan Kazimierz, syn Aleksandra i Katarzyny z Wierzchlejskich, prowincjał i historyk franciszkanów, zmarły w Kaliszu w 1725 roku. W połowie XIX wieku Biernacice były z kolei własnością Feliksa Lisieckiego, sąsiada i drużby na weselu Marii i Jarosława Konopnickich, który ofiarował je jako wiano córce, żonie Artura Dzierzbickiego. Dzierzbicki po wykupieniu od Konopnickich Bronowa stał się jednym z bogatszych ziemian w okolicy. Po dawnym założeniu dworskim zostały ruiny murowanego dworu Dzierzbickich i spichlerz, otoczone resztkami parku z dobrze zachowanymi stawami. Obecnie w rękach prywatnych mieszkańca Warszawy. Dawniej pałac w Biernacicach posiadał wąskotorowe połączenie kolejowe z siecią kolejek kujawskich. Do 1937 roku była tu siedziba gminy Biernacice. W latach 1954–1972 wieś należała i była siedzibą władz gromady Biernacice. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. Na murach starego dworu jest obecnie piękna zieleń.Potem skoczyliśmy do Koła gdzie znajdują się ruiny starego zamku.Zamek został wybudowany w ostatnich latach panowania Kazimierza po 1365 roku, nie ma jednak informacji o tym kiedy budowa zamku została ukończona. Następna wzmianka o zamku w Kole pojawia się dopiero w Kronice Janka z Czarnkowa, według której w 1383 roku starosta Krystyn z Kozichgłów wraz z kilkoma innymi rycerzami wyruszył z kolskiego zamku plądrować dobra arcybiskupie, czyli Grzegorzew i Turek Na kolskim zamku wielokrotnie przebywał król Władysław Jagiełło. W XV wieku na zamku przeprowadzono intensywne prace budowlane. W 1475 roku święta Bożego Narodzenia oraz styczeń 1476 roku spędzili tu król Kazimierz Jagiellończyk i Elżbieta Rakuszanka. Podczas ich pobytu przyjęto na zamku członków powracającego z Bawarii członków orszaku weselnego Jadwigi Jagiellonki, którzy przynieśli jednak ze sobą zarazę i wielu z nich zmarło w Kole. W latach 1476–1481 zamek był siedzibą księżnej sochaczewskiej Anny. Gdy zawiązywał się opozycyjny dla Zakonu Związek Pruski, jego przedstawiciele spotkali się z Kazimierzem Jagiellończykiem w Kole. W 1513 roku na zamku przebywał król Zygmunt Stary. Za panowania Augusta III Sasa Sejm darował ruiny zamku kolskim bernardynom, którzy użyli materiału z zamku do odbudowy zniszczonego kościoła. Od 2005 roku w pobliżu zamku organizowany jest Koło Bluesa Festival. Ładny kawałek historii kto by przypuszczał.