Zabrakło skali w alkomacie, ale 37-latek prowadził auto! Wpadł jednak!

- 29 kwietnia 2024 roku po godzinie 19 pracownik jednej ze stacji paliw na obrzeżach Sieradza zauważył niepokojące zachowanie kierowcy renault, który zaparkował pojazd, a następnie wyszedł i szedł chwiejnym korkiem - mówi asp. sztab. Agnieszka Kulawiecka, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu. - Szybko podszedł do niego i wyczuł od niego silny zapach alkoholu. Poprosił go o oddanie kluczyków, jednak on odmówił i szedł w kierunku swojego samochodu. Pracownik stacji uniemożliwił mu dalsza jazdę i powiadomił policję. Na miejsce przyjechali mundurowi z sieradzkiej drogówki, którzy ustalili tożsamość kierowcy oraz sprawdzili jego stan trzeźwości. Był to 38-letni mieszkaniec powiatu sieradzkiego. Na alkomacie mobilnym „brakło skali” co wskazywało, że miał on w organizmie ponad 4 promile alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do komendy. Badanie stanu trzeźwości urządzeniem stacjonarnym wskazało u niego obecność 4,3 promila alkoholu w organizmie. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów na minimum trzy lata oraz wysoka kara pieniężna.