Cezary Tomczyk w rodzinnym Sieradzu o Pegasusie, Ukrainie i poparciu dla Pabicha FOTO

Dodajmy, że w pierwszej turze Michał Pabich uzyskał 33,05 proc. głosów, a rządzący Sieradzem od 2014 roku Paweł Osiewała (KKW Solidarne Miasto Sieradz) zdobył 47,77 proc. głosów.

Cezary Tomczyk, oprócz tego, że zadeklarował wsparcie dla Michała Pabicha poruszył między innymi sprawę Pegasusa.

- Kwestia podsłuchiwania ludzi bez zezwolenia to po prostu nadużywanie władzy. Pan Wąsik i Kamiński nie siedzieli w więzieniu, dlatego że są z PiS, ale dlatego, że są przestępcami. I musimy sobie to powiedzieć. Jeżeli pozwolimy na to, żeby ludzie byli podsłuchiwani, żeby systemy takie jak Pegasus były wykorzystywane do tego, żeby uderzyć w obywatela, to znaczy że kończymy z demokracją. Raport został przekazany do marszałka Hołowni, teraz będą mogli zapoznać się z nim parlamentarzyści i komisja do spraw służb specjalnych. Ale ta sprawa się nie kończy, ona dopiero się zaczyna. Wiele osób sądziło, że pan Kamiński czy pan Wąsik, którzy zostali ułaskawieni przez prezydenta, to w jakimś sensie zamknięty rozdział. Intuicja mi podpowiada, że tak nie jest. Ci ludzie będą rozliczeni. Bo prawo musi znaczyć prawo, a sprawiedliwość z kolei sprawiedliwość.