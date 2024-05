Umowa na mikrogranty w Sieradzu podpisana. Do rozdysponowania 200 tysięcy ZDJĘCIA Dariusz Piekarczyk

W sieradzkim magistracie podpisano umowę na kolejną edycję miejskich mikrograntów. To program realizowany od kilku lat, w którym do zdobycia jest 10 tys. zł dla najbardziej kreatywnych społeczników, którzy chcą m.in organizować różnego rodzaju wydarzenia dla mieszkańców. Do rozdysponowania jest natomiast 200 tys. zł.