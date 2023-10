Z zagranicy pod Kaliszem na Wodną

Adam Dudczak przyjechał do miasta nad Wartą z zagranicy. A właściwie zza granicy, której już nie ma. Mieszkał bowiem koło Nowych Skalmierzyc, które były pod zaborem niemieckim, a Sieradz pod rosyjskim.To musiało być w roku 1918 lub 1919.

– Kupił drewniany dom przy Wodnej 5, już w momencie zakupu wiekowy, bo jak go rozbieraliśmy, to na kominie była data 1787 – rozpoczyna swoją opowieść Czesław, senior rodziny Dudczaków. – Ojciec przesiąknięty był Polską, jak wybuchła wojna z bolszewikami, to poszedł się bić i został ranny pod Warszawą. W jednym z poznańskich szpitali poreperowali mu zdrowie i wrócił do Sieradza, a że miał smykałkę do stolarki i trumnę zrobić potrafił, to i zakład postanowił otworzyć. Opowiadał, że poszedł do magistratu, aby zakład zarejestrować 5 grudnia 1920 roku, a urzędnik mówi mu: przyjdź na początku roku, to będziesz pierwszy. Tak i zrobił, i zarejestrował się 2 stycznia 1921 roku. W mieście pierwszy jednak nie był w tym fachu. Przed nim byli już Janiak, Pruski.