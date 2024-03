Dudczakowie z Sieradza: Czerwona trumna ze złotą gwiazdą na koniec wojny ZDJĘCIA

– Żołnierze radzieccy przyszli do taty i mówią: rób piękną czerwoną trumnę ze złotą gwiazdą dla naszego bohatera – kontynuuje Czesław Dudczak, senior rodziny mieszkającej w starej części miasta i od wielu lat prowadzącej znany na cały region zakład pogrzebowy. – Najgorzej to z farbą czerwoną było, bo gdzie tu farbę czerwoną zaraz po wojnie dostać? Ale ojciec się sprawił, zrobił wszystko jak trzeba. Ruscy mówili, że trumna aż do Moskwy pojechała. Jak było naprawdę, kto wie. Zapłacić jednak tacie nie zapłacili do dziś, jak to Ruskie – mówi z uśmiechem.