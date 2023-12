Skrzypińscy z Rynku w Sieradzu rozbrajali Niemców, zdobywali też Kijów ZDJĘCIA

Narastający warkot silnika wyrwał Stanisława z zamyślenia. Są? Tak, na Rynek wjechał motocykl z przyczepą. Na nim trzech Niemców. Wszyscy w skórzanych czarnych płaszczach i garnkowatych hełmach. Ten siedzący w koszu ściskał karabin maszynowy. Lustrowali uważnie Rynek, okna kamienic. Wyglądali groźnie, złowrogo. Stanisław cofnął się dalej od okna. Tak rozpoczęła się wojenna gehenna sieradzkiej rodziny Skrzypińskich. Żołnierze, którzy 4 września weszli przed południem do Sieradza, należeli do 10. Dywizji Piechoty z Ratyzbony. Dowodził nią gen. por. Conrad von Cochenhausen. Pierwszym niemieckim burmistrzem Sieradza został miejscowy Niemiec Albert Dressler, którego Stanisław znał doskonale, bo mieszkał niepodal, w domu przy ul. Zamkowej 16, gdzie miał farbiarnię. Jego żona, oraz dwaj synowie uczęszczający do gimnazjum, kupowali u niego chleb.

- Pewnego dnia Niemiec, który zajął większą część naszej kamienicy, uprzedził ojca, że jest na liście zakładników, z których potem 20 rozstrzelano - opowiadał Marek Skrzypiński. - Nie było wyjścia. Ojciec spakował się, zabrał także rodzinę swojej siostry Pelagii Piestrzyńskiej i udali się do Warszawy. Tam mieszkała rodzina jego drugiej siostry Marii Borkowskiej. Z kolei rodzina Zygmunta Skrzypińskiego wyjechała do krewnego w Moszcze-nicy. W Warszawie, 26 września 1939 roku, się urodziłem. Ale tu ciekawostka, akt urodzenia wypisano mi w lutym 1945 roku, gdy wróciliśmy z wojennej tułaczki do Sieradza. Jako miejsce urodzenia wpisano mi Sieradz. W Warszawie mieszkaliśmy w kamienicy przy ulicy Puławskiej 142, mieszkania 16. Naszym sąsiadem był Józef Węgrzyn, znany przedwojenny aktor. Zaprzyjaźnił się z rodzicami i po wojnie bywał w Sieradzu. Z tamtego okresu pamiętam łapankę. Jechałem z mamą tramwajem. Kiedy był sygnał łapanki, motorniczy zwolnił i kto mógł uciekł. My nie. Do wagonu wszedł młody gestapowiec. Poznałbym go i dziś. Popatrzył na mnie, machnął ręką i odszedł. Nie pamiętam Powstania Warszawskiego, w którym ojciec nie brał czynnego udziału. Po kapitulacji Powstania przepędzono nas z Warszawy. Udaliśmy się do Moszczenicy. W lutym 1945 roku wrócilismy do Sieradza. Ojciec uruchomił piekarnię, która pracowała całą dobę. Dostał do pomocy jeńców niemieckich, którzy potem uciekli. Przysyłali oni potem do nas listy, zapraszali do Niemiec, ale mama je paliła. Chleb wypiekano dla wojsk radzieckich. To był taki ciemny chleb w kwadratowych foremkach. Piekarnia w Rynku, wówczas Placu gen. Karola Świerczewskiego, przetrwała do końca lat 60. W roku 1961 tato zmarł. Władze ludowe dołożyły ojcu domiar i trzeba było interes zamknąć. Podobnie postąpił Zygmunt, który w 1978 roku przeprowadził się z rodziną do Poddębic.