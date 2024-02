Ciągniki przed siedzibą sieradzkiego ARiMR! Rolnicy zapowiadają strajk okupacyjny ZDJĘCIA

- To spontaniczne zgromadzenie - mówi Mariusz Borowiak z gminy Wróblew (powiat sieradzki). - Protestujemy przeciwko wpuszczaniu do Polski towarów z Ukrainy bez kontroli oraz przeciwko Zielonemu Ładowi. Będziemy tak długo stać póki nie zostanie zamknięta granica z Ukrainą dla tych towarów, a Zielony Ład nie wyląduje w koszu lub w ognisku, które się tu pali. Uderza on bowiem w każdego Polaka. Jest tam bowiem nawet taki zapis, czym mamy palić w piecu i kto będzie nas kontrolował. Nie będzie już miru domowego. Będziemy tu stali całą noc, a rano wymienią nas inni koledzy. Jutro zarejestrujemy oficjalnie strajk okupacyjny. Jeśli nam nie zarejestrują, to i tak się stąd nie ruszymy. Do domu mam wracać i powiedzieć, że wyjeździłem paliwa i nic nie załatwiłem. Tak jak wspomniałem, w planach tego nie było, ale stwierdziliśmy, że w Polsce są dwie instytucje, które nas niszczą, czyli weterynaria, który nakłada na nas kary i ARMiR. Obok są domy mieszkalne, ale przynoszą nam ciepłe posiłki, przynoszą kawę i herbatę. Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni przyjęciem. Pomagają nam też koła gospodyń i myśliwi.