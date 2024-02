Kilkaset ciągników zablokowało centrum dystrybucyjne "Biedronki" pod Sieradzem FOTO

- Oczywiście, że jesteśmy z rolnikami, bo to wspólna nasza sprawa - mówi myśliwy Piotr Raj .- Mamy swoje postulaty, takie jak odejście od zielonej polityki i nakładania ograniczeń na gospodarkę łowiecką i rolną. Żądamy także przekazania łowiectwa pod nadzór ministerstwa rolnictwa, wprowadzenia systemowych rozwiązań w zakresie gatunków łownych, zapewniających powrót na listę tych gatunków, których aktualna populacja nie wymaga ochrony. Stoimy na stanowisku, że konieczne jest pełne uznanie kulturowej, przyrodniczej i gospodarczej funkcji łowiectwa oraz roli myśliwych w zrównoważonym zarządzaniu i wykorzystaniu odnawialnych zasobów przyrodniczych.

Do rolników dołączyli także myśliwi.

- Jest dobrze, jest ponad 500 ciągników i blokujemy Biedronkę, bo ona także ściąga produkty żywnościowe z Ukrainy - mówi Radosław Kucharski , przewodniczący związku NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. - Tym razem nie odpuścimy, sprawy zaszły za daleko. Proszę tylko popatrzeć na rejestracje ciągników, to nie tylko powiat sieradzki.

Dodajmy, że rolnicy protestują wyrażając swoje niezadowolenie z polityki Zielonego Ładu proponowanego przez Brukselę. Producenci żywności nie zgadzają się także na dalszą liberalizację handlu z Ukrainą, którą zaproponowała Komisja Europejska.

W związku z protestem na trasie z Sieradza do Zduńskiej Woli, a w związku z tym także z wjazdem na S 8, utworzył się potężny korek. Rolnicy mają protestować co najmniej do godziny 20.