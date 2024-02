Rolniczy protest w okolicach Sieradza. Ma być 500 ciągników, blokady dwóch rond FOTO

- Będziemy blokować rondo Solidarności Rolników Indywidualnych, czyli to na obrzeżach Sieradza, w kierunku na Złoczew, Wieluń i wyjazd na S-8, oraz Rondo Sieradzkich Żołnierzy Łączności w Woźnikach, z którego także jest wyjazd na S-8, a które znajduje się na szosie na Zduńską Wolę - mówi Radosław Kucharski , przewodniczący związku NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. - Nieopodal tego drugiego ronda mamy duże centrum dystrybucyjne Biedronki. Zablokujemy wjazd do niego. To dlatego, że bardzo dużo żywności sprowadzają z Ukrainy. To nie wszystko, bo w pobliskiej Męckiej Woli, przy ulicy Sosnowej, mamy elewator, który kupował zboże od naszych wschodnich sąsiadów. Tam także pojawią się nasze maszyny. Tym razem nie planujemy blokady w centrum Sieradza, choć utrudnień w ruchu nie można wykluczyć, bo ciągniki będą przemieszczać się ulicami miasta.Zapowiada się rekordowy protest na jakieś pół tysiąca ciągników, a będą rolnicy nie tylko z powiatu sieradzkiego i zduńskowolskiego, ale również innych powiatów naszego regionu. Takiego rolniczego protestu jeszcze w historii Sieradza oraz regionu nie było.

Komunikat w sprawie wtorkowych protestów wydała także sieradzka policja. Przytaczamy go w całości. "Rolnicy jadący od strony Złoczewa po dotarciu do Sieradz będą poruszali się po trasie DK 12 na odcinku od Ronda Solidarności Rolników Indywidualnych do Ronda Żołnierzy Niezłomnych.

Rolnicy jadący od Kościerzyna udadzą się trasą DK 12 – Rondo Żołnierzy Niezłomnych – DW 480 – Rondo im. Lecha Kaczyńskiego – DW 482 – Rondo Sieradzkich Żołnierzy. Następnie planowany jest ruch ciągników na odcinku od Ronda Sieradzkich Żołnierzy Łączności do skrzyżowania Sienkiewicza/ Uniejowska oraz najprawdopodobniej przejazd obok marketu Dino ul. Widawska w kierunku powrotnym do ronda Sieradzkich Żołnierzy Łączności. Planowane jest blokowanie wjazdu/wyjazdu z terenu Centrum Dystrybucyjnego Biedronka ul. Sosnowa 14 oraz przedsiębiorstwa „Elewator” w Sieradzu. Około godz. 12.00 planowana jest również pikieta pod C.D. Biedronka. Rolnicy jadący od strony Zduńskiej Woli mają dołączyć do protestujących rolników na w/w trasie".